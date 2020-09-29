谷歌周一宣布將強制規定在Google Play Store銷售Android軟體的app開發者，必須使用谷歌的程式內支付系統。

軟體開發商必須在2021年9月30日以前強制使用谷歌的結算系統，而非獨立的支付系統，這也表示，客戶直接以信用卡支付數位內容的開發者將必須使用谷歌的結算系統，而谷歌也將對這些支付金額向軟體開發者收取3成費用。

這項宣布使Google Play的政策與蘋果公司App Store的政策站在同一陣線。蘋果App Store因為數個問題遭到開發商與監管機關的抨擊，其中也包括了收取3成費用。蘋果反擊這些對其App Store進行的審查，宣稱Google Play等其他應用程式商店也向程式內購買的交易收取30%費用。

谷歌的現行政策是開發者在Google Play Store平台進行的程式內購買交易必須使用谷歌的結算系統，但谷歌尚未強制執行這項政策。谷歌未點名一直在規避規則的應用程式，僅表示銷售數位商品的開發者當中，97%都已遵守這項政策。網飛與Spotify會提示Android軟體中的用戶使用信用卡直接付款。

谷歌表示：「我們希望確保我們的政策是清楚且最新的，以便可以一致且公平地適用於所有開發者，因此我們闡明了『支付政策』（Payments Policy）的用語，以更明確規定所有在其應用程式中銷售數位商品的開發者都必須使用Google Play的結算系統」。

(時報資訊)