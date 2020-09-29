考量平鎮民眾通勤需求及分流中壢車站運輸壓力，桃園市政府捷運工程局未來將在平鎮設置臨時站，並於28日於公所舉辦地方說明會，蒐集民眾意見。卻遭市議員舒翠玲與陳萬得質疑，臨時站周邊交通配套不足，不僅停車位不夠，公車路網也尚未成熟，「對地方到底是進步還是災難？」

桃園鐵路地下化計畫現正進行中，除既有車站地下化外，未來從北至南將增新北鳳鳴、中路、永豐、中原及平鎮等5座通勤車站。其中，市府為紓解中壢車站載運壓力，決議預先增設平鎮臨時站，預定2022年5月開工，2026年5月啟用，較平鎮永久站提早50個月服務旅客。

捷工局昨前往公所舉辦說明會，會上指出，平鎮臨時站位於新富一街及新富三街路口，距離中壢站約1.82公里，將利用鐵路地下化臨時軌的兩側空間設置岸壁式月台，並以天橋連接兩側月台。周邊3塊閒置空地，則會與鐵路局協調產權，開闢為能提供121席的平面停車場。

不過，市議員舒翠玲與陳萬得質疑，現有121席汽車位根本不敷需求，不僅未考量到機車族權益，且周邊公車路網也未規畫，臨時站未來恐會和中壢車站一樣塞爆，讓居民「未蒙其利，先蒙其害」，對社區非進步而是災難。

舒翠玲也說，市府聲稱鐵路地下化能縫合全市20處平交道，改善交通壅塞，其中卻不包含台66高架段的橋下慢車道的鐵路平交道，尤其該路段直通中山高跟北二高，也是貫穿東西向的主要幹道，尖峰時期車流量大，未能將其縫合，對於平鎮區交通絕非利多。

捷運工程局長陳文德解釋，閒置土地未來能從平面發展成立體停車場，釋出更多車位供民眾停靠，至於未縫合台66下的平交道，鐵道局則說是因軌道坡度考量才有所調整。但舒翠玲認為，這2塊土地腹地太小、容積率不大，即便蓋到6樓仍於事無補，要求市府將實際數據交出來。

(中時 )