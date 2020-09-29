恒生指數上漲 阿里巴巴漲逾2％ 10:452020/09/29 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 恒生指數29日高開108點，報23,584點，截至29日上午9時56分，恒指上漲60點至23,536點。國企指數現漲21點至9,405點。 香港信報報導，科技股支撐大盤，騰訊上漲1.6％，報514港元。阿里巴巴上漲2.4％，報269.6港元，暫為表現最佳藍籌股。小米上漲2％，美團則微跌0.1％。 匯控獲平保增持成最大單一股東，股價28日強彈9.2％，29日早盤持穩，一度上漲近2％，報31.4港元，最新漲0.3％至30.9港元。友邦現跌0.7％，報76.45港元。 (工商 ) #港元 #恒生指數 #點至 #阿里巴巴 #漲逾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 富邦VIX溢價逾7％ 投信示警 04:102020/09/29 財經要聞 《期貨》三大期指皆漲 10月台指期開高63點 09:092020/09/29 財經 秋節前氣勢旺 台股開盤漲逾百點 聯電飆漲逾5％ 09:152020/09/29 財經 中芯轉單效應有望延續 聯電ADR股價飆17％、溢價逾5％ 08:382020/09/29 財經 美制裁中芯 半導體股漲迎轉單 04:102020/09/29 財經要聞 9月消費者信心 看旺房市淡出股市 04:102020/09/29 財經焦點 京東健康擬赴港上市 集資 30億美元 04:102020/09/29 全球財經 《基金》總統大選前 美股基金資金動能不穩定 09:262020/09/29 財經 《金融》中國國債納入富時指數 人幣嗨在等 08:352020/09/29 財經 投資人居高思危... CCI股市信心 史上最冷 04:102020/09/29 財經要聞 財經熱門新聞 真正的特斯拉殺手？ 陸電動車董座預言將淪蘋果下場 - 財經 晶片被斷 密謀復仇？ 陸媒：華為劍指美電動車巨頭 - 財經 不怕中芯被掐死！拚晶片業續命 陸官媒喊「新長征」準備 - 財經 恒大爆雷 國內基金曝險450億 - 財經要聞 - 工商時報 要第二個華為死？遭川普封殺 中芯回應了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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