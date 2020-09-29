恒生指數29日高開108點，報23,584點，截至29日上午9時56分，恒指上漲60點至23,536點。國企指數現漲21點至9,405點。

香港信報報導，科技股支撐大盤，騰訊上漲1.6％，報514港元。阿里巴巴上漲2.4％，報269.6港元，暫為表現最佳藍籌股。小米上漲2％，美團則微跌0.1％。

匯控獲平保增持成最大單一股東，股價28日強彈9.2％，29日早盤持穩，一度上漲近2％，報31.4港元，最新漲0.3％至30.9港元。友邦現跌0.7％，報76.45港元。

(工商 )