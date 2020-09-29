財政部高雄國稅局表示，宅經濟盛行及網購商機多元化，透過網路銷售商品的營業人應開立統一發票，消費者也要記得索取統一發票。

國稅局指出，近來常接獲民眾或是網拍同行檢舉網路商家銷售貨物漏開發票，若個人以營利為目的透過網路銷售貨物或勞務，只要有任何一個月銷售額達到營業稅起徵點（銷售貨物為新台幣8萬元、勞務為4萬元），應即向國稅局辦理稅籍登記。

(工商 )