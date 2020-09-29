宅經濟盛行 網拍業者也要開發票 10:452020/09/29 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部高雄國稅局表示，宅經濟盛行及網購商機多元化，透過網路銷售商品的營業人應開立統一發票，消費者也要記得索取統一發票。 國稅局指出，近來常接獲民眾或是網拍同行檢舉網路商家銷售貨物漏開發票，若個人以營利為目的透過網路銷售貨物或勞務，只要有任何一個月銷售額達到營業稅起徵點（銷售貨物為新台幣8萬元、勞務為4萬元），應即向國稅局辦理稅籍登記。 (工商 ) #宅經濟 #網路 #銷售貨物 #盛行 #網拍業 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 春風從小社會化選幹部先喬事 04:102020/09/29 娛樂新聞 開放外資 陸連4年放寬准入條件 04:102020/09/29 產業財經 北市府釋出5G專網商機 電信三雄競逐 09:002020/09/29 財經 邊信聯創新技術 已獲各大知名廠商合作 04:102020/09/29 產業財經 開啟5G對話 工業局 搭全球電信商機平台 04:102020/09/29 證券．權證 7檔載板供應鏈 表現亮眼 04:102020/09/29 證券．權證 明年科專預算141.8億 建半導體資安生態系 04:102020/09/29 財經要聞 龍華科大 辦智慧商務大師講座 04:102020/09/29 產業特刊 ST MAKE＋聯盟 促進跨領域合作 04:102020/09/29 產業特刊 人行：加大對實體經濟支援力度 04:102020/09/29 全球財經 財經熱門新聞 不怕中芯被掐死！拚晶片業續命 陸官媒喊「新長征」準備 - 財經 台積電5奈米趕貨 華為絕版晶片數量驚人 EUV成決勝關鍵 - 財經 反制美追殺 陸專家警告NVIDIA砸1兆併購ARM恐告吹 - 財經 真正的特斯拉殺手？ 陸電動車董座預言將淪蘋果下場 - 財經 斷貨前 台積電趕多少晶片給華為？答案很嚇人 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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