立法院預算中心報告指出4個月軍事訓練役男逐漸成為後備部隊主要戰力。國防部長嚴德發今天受訪表示，雖然軍事訓練役逐年成長，但作戰需求希望戰力越強者能夠教召回來，因此以志願役跟1年義務役為優先。

媒體追問，國民黨台北市議員徐巧芯認為應恢復徵兵制，且女性也應當兵，詢問嚴德發看法。嚴德發說，他知道外界有這些聲音，國防部還在評估。

立法院院會今天邀請行政院長蘇貞昌、主計長朱澤民、財政部長蘇建榮列席報告「110年度中央政府總預算案」編製經過並備質詢。

由於立法院預算中心報告示警，4個月軍事訓練役男逐漸成為後備部隊主要戰力，呼籲國軍儘早準備對策。

嚴德發說，後備戰力跟常備戰力息息相關，常備部隊目前以志願役為主，後備編管大概有3成結構，並包含志願役、1年期義務役、4個月軍事訓練役。

嚴德發指出，後備編管數量以1年期義務役最多，但目前已逐年下降；雖然軍事訓練役逐年成長，但以作戰需求而言，希望戰力越強的能夠教召回來，以志願役跟1年義務役為優先。

媒體詢問，是否會增加教召頻率。嚴德發表示，國防部正在規劃改革後備戰力，包含教召次數、天數及後備的裝備、訓練量，已趨完成階段，將適時公布。（編輯：林興盟）1090929

(中央社)