世界台灣商會聯合總會今舉行年會，美國在台協會（AIT）處長酈英傑表示，今年是美台關係再創顛峰的一年；他還強調，「台灣模式」成功的防疫經驗的核心是民主價值，這與對岸專制模式採用的壓迫手段形成鮮明對比，美方希望把台灣模式分享給美國各機關與世界各國。

他致詞時還提到，美國務院次卿柯拉克近期訪台，奠定訪美台全面經濟對話基礎，為美台夥伴關係指引出未來方向。

他強調，美台在高科技合作，一向是全球經濟主要驅動力，最好例子台積電斥資120億美元赴美設廠，同時美方倡導的全球供應鏈重組計畫中，台灣是關鍵合作夥伴，美台雙方都是自由市場，將成為尖端研究與科技的樞紐中心。

酈英傑指出，台灣商會每天在全世界做的工作是美台關係重要支持，台美共享法治、平等、人權、新聞與宗教自由、多元文化等價值觀，同時還有許多國際價值觀，努力解決全球問題並作出貢獻，致力提高國際援助與人道救援，努力成為世界上的一股良善力量，並追求對外輸出解決方案，而不是釋出各種問題。

酈英傑說，台灣透過現在全球知名的台灣模式，在防疫上取得無與倫比成功，乍看之下可能認為是科學或醫學成就，但台灣模式核心其實正是各種民主價值，這和對岸專制模式採用的壓迫手段，形成鮮明對比。美方希望把台灣模式分享給美國各機關與世界各國。

酈英傑表示，這次疫情，台灣不但在國際上展現台灣慷慨精神，也說明台灣為什麼應該在國際組織中扮演更重要角色，包括台灣成功防疫，以及有效率的個人防護裝備產能，並在世界各國需要時伸出援手。

(中時 )