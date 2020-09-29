2022年縣市長大選，國民黨立委蔣萬安「被表態」參選台北市長，雖然蔣萬安並未鬆口，但有媒體觀察到，蔣萬安選立委時的對手吳怡農近來勤跑中山區基層，似乎已經在為立委補選布局。不只吳怡農，國民黨台北市議員徐巧芯和王鴻薇都被視為可能參選的人選，看來藍綠都已在盤算立委的空缺，看來蔣萬安參選北市長勝算高。

2022台北市長選舉各政黨將如何布局，持續引發各界關注。外界認為，蔣萬安參選台北市長勝算高，民進黨內能與蔣萬安一拚，只有衛福部長陳時中。不過，除了台北市長選戰，外界也關注蔣萬安若當選台北市長後，其台北市中山區和北松山區的立法委員空缺，將成為藍綠兵家必爭之地。

對此，港媒《中評網》觀察到，吳怡農近來勤跑中山區基層，甚至在一次媒體餐敘上親口證實自身鎖定蔣萬安若當選台北市長後，遺留下的立委空缺。而同黨的台北市議員許淑華在基層動作不斷，似乎也有意參選。

不只民進黨，國民黨內許多市議員也對這席立委虎視眈眈，據悉，台北市議員徐巧芯和王鴻薇都是目前可能人選之一，而且以兩人知名度和該區的選民結構來看，要保住勝選機率也很高。因此，可以說現在藍綠都已在布局蔣萬安若當選台北市長後，那空缺的立委席次。

(中時新聞網)