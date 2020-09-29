針對台88快速道小貨車撞重機事件，屏東縣警局29日再發聲明。（截自《屏東縣政府警察局》臉書）

路肩超車撞重機 辯「不讓路」網怒：根本謀殺

屏東縣萬丹鄉台88快速道路發生小貨車「謀殺式」逼車重機事件，屏東縣警局昨（28日）第一時間發出的新聞稿使用「不慎擦撞」一詞，引發眾怒，雖然馬上刪改，仍是罵聲不斷。今（29日）早屏東警局再度發出新聞稿，除對用詞不當道歉，並強調涉事小貨車顯有「惡意逼車」及「違規行駛路肩」等行為，已依道路交通管理處罰條例逕行舉發在案。

高雄阿蓮某水產行小貨車以「謀殺式」的右側路肩超車，碰撞重機導致翻車事故，因行車紀錄器影像曝光，在網路瘋傳引發公憤，該水產行竟在網上回嗆「是重機不讓路，不是我們逼他車」，引爆更大怒火，重機同好昨下午更號召集結，到該水產行「買水產」、怒烤「逼車蛤蜊」。

而屏東縣政府警察局臉書昨發出新聞稿，用「小貨車『不慎』與大型重型機車右側手把擦撞」說明此事，也引發網友不滿、留言洗版，雖然迅速刪掉「不慎」一詞，仍無法平息怒火。

屏警局今早發出澄清，對於昨日新聞稿及臉書貼文「敘及『不慎』擦撞一詞，用字遣詞確有不當之處，造成社會大眾誤解深感抱歉」。

強調「依後方行車紀錄器顯示該自小貨車駕駛人顯有『惡意逼車』及『違規行駛路肩』等行為，已依道路交通管理處罰條例逕行舉發在案。

另刑事責任請示屏東地檢署檢察官表示：自小貨車蔡姓駕駛人行為恐觸犯刑法第304條強制罪，最重可處3年以下有期徒刑或同法185條第1項公共危險罪，最重可處5年以下有期徒刑及傷害罪等；

至於是否構成殺人未遂罪，則須視被害人到案陳述案發經過後方能認定，本分局將檢視行車紀錄器還原事發原委、釐清案況，依法究責，函送屏東地檢署偵辦。」。

(中時新聞網)