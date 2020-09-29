台灣歌壇女神楊丞琳與大陸音樂才子李榮浩相戀多年，去年終於宣布結婚，但升格夫妻沒多久，就因為疫情關係分隔兩地，只能隔空在社群放閃，等待見面的時刻到來，沒想到平靜的生活起了波瀾，竟是李榮浩方面，昨下午(9/28)突然怒po文，直呼「饒了我吧」，更在留言區回應網友「欺負人要有個度」，疑似被霸凌。

剛出道就拿下金曲新人獎的李榮浩，外表看起來冷淡，但在社群上卻展現出獨特的幽默感，逗樂粉絲們，沒想po文一向樂觀正向的他，昨突然在微博喊：「我只是個做音樂的，其他事情我真的沒有興趣，饒了我吧，謝謝了」，還隨文附上一張自己90度鞠躬的照片，讓人看了心疼。

李榮浩突怒po負面文，盼外界「饒了我吧」。(翻攝自微博)

李榮浩突如其來的po文，惹得眾網友憂心，紛紛留言詢問安慰，他也親自回應，說了「很多事情見多了，見怪不怪，但每次都躺在家裡挨幾槍」、「欺負人要有個度」等，感覺心情相當不好。

而不久後，李榮浩竟又刪掉了整篇文章，讓整起事件更啟人疑竇，而文章早已被截圖瘋傳，掀起一股討論潮，多數人都認為他被陷害甚至遭霸凌，表示「被網暴了吧」、「網路真的太不善良了」，但也有人在想，該不會是發新歌前的宣傳，但又覺得李榮浩向來不是為推作品會寫這種文字的人，如今真相只能等本人解答。

(中時新聞網)