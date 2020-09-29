中秋節將至，一群基隆在地社會青年組成的「不餓傳說」團隊，在教育部青年署獎勵青年參與志工計畫的支持下，連結公私部門與在地團體資源及號召青銀志工製作愛心月餅，關懷300個寒士，傳愛在地。

「不餓傳說」團隊負責人張欣耘說：「慈善若水，涓滴成海。早上八點半各路報名的志工人馬自動到活動地點集合，我們檢查了成員指甲，戴上口罩，清洗並消毒雙手、包覆料理桌講解製程、解說活動規範。用最嚴格的標準要求參加的志工配合食品製程的細節。」

這次愛心月餅活動65位志工來自海洋大學課外活動指導組、海洋大學烘焙社團、基隆市孝賢長青關懷協會、基隆市雞籠松柏協會、基隆市家庭福利服務中心仁山館、基隆市政府志工、愛買基隆店等附近店家員工與在地人士一起組成服務團隊。

為維護食用者的健康，服務團隊堅持使用高品質的原料，從麵粉、奶油、餡料，乃至於使用創意的素食「金酪仁」來取代膽固醇過高的鹹蛋黃。整個過程經過許多的籌畫、討論、分工，凝聚了許多人的專業，讓活動畫上完美句點。

「不餓傳說」團隊將「善食」送給人安基金會、基隆祖孫館及基隆市政府社會處家庭福利服務中心，並參與轉送的過程，協助在地非營利組織所服務的弱勢，只為了在最嚴峻的日子裡，傳遞出於人性最美的善意與最真誠的關懷。

這次活動發起、執行、採購都盡量使用在地資源，強化在地公民參與，關懷社會議題，並以行動匯聚資源能量，回應與改善社會困境。

「不餓傳說」透過青銀組隊展開行動，為社會共創美好，青年署期待推動更多青年關注社會議題，「獎勵青年自組團隊參與志工行動計畫」全年度受理申請中：（https://reurl.cc/n05lr2 ）

(中時 )