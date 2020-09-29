高雄深夜不平靜！三民區大連街上的知名茶行29日凌晨驚傳負責人座車遭暴力砸毀，警方獲報後出動快打部隊及鑑識小組到場採證，不排除此案與深夜苓雅區一處酒店也遭砸有關聯，犯案人員及詳細原因警方正在積極追查當中。

據了解，案發當時茶行負責人已經入睡，疑似因為先前在苓雅區飲酒後雙方發生糾紛，嫌犯心生不滿才到茶行砸車，警方調閱監視器發現，共有2車5名犯嫌手持棍棒下車對負責人的黑色休旅車及2輛機車進行毀損，休旅車被砸得滿目瘡痍，警方到場時，拾獲一台疑似嫌犯遺留的手機，目前警方已經掌握涉案車輛，持續追捕嫌犯當中。

苓雅分局警方表示，自強三路知名酒店傳出被砸店，警網凌晨獲報趕抵時，蘇姓、陳姓、李姓滋事者手持球棒從店內走出，員警上前盤查身分，對方氣焰囂張予以拒絕，還想逃離現場，員警對空開了2槍警告，並噴辣椒水將嫌犯壓制在地，銬回派出所調查。

豈料，調查過程中，店家二度報案有人來鬧事，警方折返時嫌犯已經離開，店家向警方表示，首次被砸時大門2片玻璃破損，第二次則是外牆3片玻璃被砸破，不過店家低調不願提告；警方已調閱監視器鎖定幾部車輛，深入追查中，將依違反社會秩序維護法偵辦。

高市警三民一分局長古瑞麟鄭重宣示打擊暴力犯罪之決心，不能縱容暴力行為影響市民生活，如有發生，警方必將迅速到場壓制氣焰，並積極偵辦及迅速破案，還給市民一個安心的生活城市，並呼籲，民眾應嚴守法律，切勿違法犯紀。

(中時 )