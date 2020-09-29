以美聯外卡第2名、第8種子吊車尾晉級美國聯盟季後賽的藍鳥隊，台灣時間明（30）日上午5點與頭號種子、美聯東區冠軍光芒隊交手。光芒推出前年「賽揚獎」得主史奈爾先發，藍鳥卻非王牌投手柳賢振迎戰，而是由今年勝場數掛零的修梅克打頭陣，擺明了「下駟對上駟」的盤算，準備在3戰中拿2勝的布局。

史奈爾前年以21勝5敗、自責分率1.89、221次三振拿下美聯賽揚獎，今年例行賽4勝2敗、自責分率3.24，投50局有63K，由他打頭陣很合理。藍鳥隊先發投手只有柳賢振是可用之兵，例行賽5勝2敗、自責分率2.69，教練團顯然不想硬碰硬；決定把例行賽0勝1敗、自責分率4.71的修梅克推出來先發，輸了也算是合理的結果。

至於王牌投手柳賢振則放在第2場先發，準備「上駟對中駟」，對決光芒隊葛拉斯諾，後者今年戰績5勝1敗、自責分率4.08。如果藍鳥能扳成1比1平手，最後一戰就傾巢而出，全部戰力壓上去，說不定能扳倒頭號種子光芒。

事實上，藍鳥教練團的盤算很務實，總教練蒙托約表示，目標就是3場搶下2勝，以目前的投打戰力而言，想直落二過關比較困難。經過反覆考量，決定將王牌投手柳賢振放在第2戰，加上充分休息的牛棚，足以和光芒隊一搏。

(中時 )