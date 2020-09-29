以鍋貼為主力商品的連鎖餐飲集「八方雲集」（2753）29日以每股138元正式興櫃，早盤曾一度衝到250元、漲幅逾80％，展現拚類股股王的氣勢，在觀光股新軍中受到高度注目，是否超過瓦城（2729）成為觀光股股王並是業界討論話題。

八方雲集近五年每年每股純益皆在5元之上，過去兩年，每股純益更在8元以上。2019年營收48.33億元，年增8.27％，毛利率39.71％，稅後純益4.85億元，每股純益8.09元。2020年1-8月營收33.24億元，年增4.76％。八方雲集自結2020年1至7月稅後純益3.71億元，每股純益6.18元，已達2019年全年獲利的7成5。而八方雲集2020年上半年每股純益4.99元，高過目前觀光股王瓦城的3.42元，以及豆府的4.17元。

八方雲集為中式餐飲發展連鎖，旗下品牌包括「八方雲集」、「梁社漢排骨」，另在香港市場有「百芳池上便當」、「台式八方麵屋」等品牌，因商品屬剛性需求的常民吃食，受經濟景氣變動因素衝擊小，並可快速展店發展連鎖。目前在台店數約990家，2020年有機會突破千店，

八方雲集在台灣、大陸與香港均有門市據點，2002年股東會上公司並宣布將揮軍美國市場，董事會並已決議通過美國投資案。不過，受到新冠肺炎疫情影響，八方雲集2020年不會在美國展店。

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