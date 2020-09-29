外媒引述政策知情人士透露，大陸領導準備批准在國民經濟和社會發展第十四個五年規劃（十四五規劃）中，設定一個比十三五時期（2016至2020年）更低的經濟增長目標。

路透報導，中共中央政治局28日召開會議，研究制定十四五規劃和2035年遠景目標重大問題，並決定中共第十九屆中央委員會第五次全體會議（五中全會）於10月26日至29日在北京召開。

上述知情人士表示，政策制定者相信，設定一個5年增長目標對於引導大陸越過「中等收入陷阱」至關重要。大陸此前就是否應放棄5年規劃目標，以增加靈活性進行內部討論。

消息指出，中美雙方在一系列廣泛問題上的分歧日益加深之際，此一目標還使地方政府將重點放在發展目標上。政府智庫和經濟學家提出年均國內生產總值（GDP）增長目標，包括5％左右、5％至5.5％、5％至6％等。

在2020年結束的「十三五」規劃中，大陸的年均經濟增長目標是超過6.5％。

(工商 )