「男友狗」顧名思義就是生活重心以男友為主，每天都想和對方黏在一起，有異性沒人性，隨時都把男友掛在嘴邊的女孩們，雖然作為她們的朋友可能會很困擾，但當她們的戀人可就幸福了，能夠感受到自己的超高存在感，享受被愛的感覺。

．雙魚座

雙魚很願意為男友付出。（圖片來源：免費圖庫pixabay）

對雙魚來說愛情至上，為了演出一場浪漫愛情劇，她會傾盡全力對自己的另一半付出，甚至是無微不至的照顧男友，當然同時她也希望男友可以將她捧在手掌心，把她當小公主一樣疼愛，如此一來，雙魚便會整天都想黏著男友，一心一意只想著對方。

．巨蟹座

巨蟹會再另一半難過時陪伴在身邊。（圖片來源：免費圖庫pixabay）

巨蟹十分單純，卻缺乏安全感，做什麼事情都會第一個想到男友，像是「風景好美，好想跟男友分享」、「被罵好難過，好想跟男友討拍」等等，只要有空閒時間她就想和男友黏在一起，也很願意成為另一半的精神支柱，如果男友傷心難過，一定會想辦法陪伴在對方身邊。

．處女座

處女致力成為完美女友。（圖片來源：免費圖庫pixabay）

處女雖然強勢，但不小心愛上了，就會全心全意付出，可能她表面上不會承認，但她做什麼決定都會先想到另一半的感受，雖然她很愛對男友碎碎念，但所謂愛之深，責之切，她總是無時無刻在為你掛心，在外處女也會給足男友面子，可以說是為了男友會逼自己做到完美的女友類型。

(中時新聞網)