鴻海子公司鴻揚創業投資斥資3.22億元，加碼買進同為集團關係企業之半導體設備廠京鼎(3413)1755張，持股比重增至8.41%。京鼎今年前8月營收創同期次高，上半年獲利創同期新高，全年營運比去年高成長可期。

京鼎被視為泛鴻海集團。鴻海近來持續強化半導體之布局；鴻揚創業投資續增加京鼎持股。鴻揚創業投資自8月24日至9月28日加碼買進京鼎1755張，平均每股價格183.81元，總金額3.22億元，鴻揚創投累積持有京鼎6953張，持股比重約8.41%。

京鼎今年來營運高度成長，前8月營收65.58億元，年增48.89%，明年隨著產業持續看好，有利公司營運挑戰新高。

受惠半導體大廠擴產，對半導體關鍵零組件、模組及設備需求增加，京鼎今年前8月營收65.58億元，年增48.89%，上半年歸屬母公司淨利6.23億元，年增逾2倍，每股純益7.54元。展望下半年訂單仍有一定之水準，全年營運將比去年大幅成長，明年可望續拚更上層樓。

京鼎已跨入物理氣相沉積（PVD）設備模組代工市場，明年進入量產開始挹注營收，同時，全球記憶體大廠明年將擴大投資，法人看好京鼎明年營收突破百億元大關，挑戰新高紀錄。

另外，京鼎在過去幾年於竹南廠一期擴產完成，近年效益顯現，將再進行二期擴產計畫；台灣竹南二廠預計今年第3季至第4季動工，預計明年下半年投產，主要為美系大客戶之半導體備品代工，產線一進入投產即可有營收貢獻挹注。

(時報資訊)