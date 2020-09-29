美股昨日續漲，台股今日開盤延續昨日多頭氣勢，在聯電(2303)、國巨(2327)喊衝，加上台積電(2330)、鴻海(2317)、大立光(3008)攜手走強之下，大盤開高後急漲至12571.34點，一舉躍過5日線、12500關卡，惟盤中聯電、台積電反壓增強，半導體類指翻黑走弱，大盤漲點也快速縮減，由紅翻黑。分析師表示，台股今日開高後一度上漲逾百點，站回12500點大關，接著漲幅收斂震盪壓回，電子成交比重衝至8成，一度封閉9月24的空方缺口。晨盤量能放大，上攻力道雖有但仍不夠，無法往上攻堅的話會將出現賣壓，需要留意。

盤面上，台積電開高伺機挑戰月線435.6元，多空在平盤處進行攻防；聯電獲外資昨日加碼4.4萬張，今日價量俱揚，日K連2紅，至10:20，成交量已達38.6萬張；鴻海與國巨兩大集團強強聯手，攜手策略聯盟，將自本季正式展開合作，鎖定關鍵零組件領域的研發能力及技術創新外，也將強化鴻海發展「3+3」未來產業與技術方向主軸，今日股價雙雙開高，鴻海盤中漲至78.4元、漲幅近1.5%，國巨最高來到355元、漲幅逾5%並躍過月線；凱美(2375)攻上漲停41.55元；浩鼎(4174)資源整併，取得潤雅67％股權，激勵開盤跳空漲停鎖住，一舉收復月線及半年線；航運股人氣不弱，陽明、萬海盤中大漲逾3%、長榮、新興等漲幅約2%左右。

分析師表示，今日台幣持續值升，不過，本周交易日僅剩兩日，目前美中貿易戰持續，以及國際疫情未歇，市場觀望氣氛濃，操作宜保守。觀察美股走勢，若科技股持續反彈，選股不妨留意中芯轉單受惠股波段操作。

(時報資訊)