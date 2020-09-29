桃園市長鄭文燦今出席「世界台灣商會聯合總會第26屆年會」致詞時表示，歡迎大家回台投資，台灣已經是投資非常好的地方；桃園是台灣的第一站，願意做大家回台投資的後盾。

桃園市長鄭文燦表示，今年是相當辛苦的一年，但也充分展現台商在世界各地的韌性，不僅幫助台灣推動防疫外交工作，也協助當地政府，讓各國看見台灣的防疫能量。鄭市長相信台商所展現的台灣人打拚精神，定可通過疫情的挑戰，在台灣寫下防疫好成績的同時，未來經濟振興也一定可以創造讓全世界肯定的記錄。

他說，蔡總統曾說政府有責任也有義務作為所有愛台灣的台商後盾，並歡迎大家回台灣投資，台灣已經成為投資極佳選擇，桃園作為台灣第一站，十分願意當台商回台灣投資的堅強後盾，無論是在桃園成立運籌中心或者設置台灣據點等，方便台商完成全球布局。

他說，台灣疫後經濟寫下亮眼成績，國內經濟持續保持正向發展，政府也透過投資台灣三大方案，1年多來吸引超過1兆多元投資金額，其中近2成投資是在桃園。他相信很多台商希望回流台灣、深耕台灣，也擁有高階製造及研發能力，能幫助台灣培育更多人才。

他特別感謝，當疫情對經濟及投資工作造成衝擊時，世界台灣商會聯合總會仍持續照顧台商在各地的發展，未來台灣與世界台灣商會聯合總會將攜手克服困難。

(中時 )