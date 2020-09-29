近日共軍頻頻擾台，總統蔡英文22日赴澎湖慰勉國軍，並強調，身為中華民國的空軍，怎麼可以讓別人在自己的領空上耀武揚威。兩岸關係日趨緊張，也讓開戰問題成熱議焦點。不少年輕人因認為兩岸開戰美國必會來支援而「有恃無恐」，前時代力量發言人吳崢表示，能否守住台灣攸關美國「世界霸主」的地位，美國坐視不管將被其他盟國認為「沒路用」。節目主持人趙少康則直言，美國與台灣並非盟國，出兵保衛台灣不具理由也違反美國總統川普目前的政策。

吳崢在網路政論節目《鄉民來衝康》中表示，之所以認為美國會介入兩岸戰爭，因為從國際地緣政治來看，台灣是美國在西太平洋核心利益，特別是現在美、中軍事關係對峙，若台灣被大陸拿下，那大陸等於得到一個「長驅直入」太平洋的門票。

吳崢強調，只要台灣被大陸拿下，那美國在太平洋地區的傳統盟邦，包括日本、韓國等，大家都會認為美國如今已經壓不住大陸、連台灣這麼重要的東亞航線生命線咽喉位置都保不住了，美國坐視其發生「沒路用」了！那麼日本跟韓國就不會再相信美國了，甚至東南亞其他國家也不會再相信美國了。所以台灣對於美國而言，是捍衛「全球霸主」位置的關鍵。

言論一出，趙少康直言：「不過美國跟中國（大陸）是盟國，跟我們不是盟國；美國跟日本是盟國，跟台灣不是盟國；美國跟韓國是盟國，跟我們不是盟國。」趙坦言，美國跟我們根本不是盟國，所以美國並沒有一定要幫助台灣的理由；縱然美國內部也分兩派，目前主張與大陸「衝突」這派佔上風，但從眼下川普「收兵」、「當地防衛當地」的政策來看，將大量美軍押在台灣、犧牲自家青年性命保衛台灣，完全違反川普當前政策。

(中時新聞網)