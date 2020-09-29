員基醫院院長李國維說，「MAGNETOM sola」是地表最強磁振造影儀（MRI）。(吳建輝攝)

員林基督教醫院是大員林地區重要醫療中心，南彰化居民也仰賴員基醫院重症醫療需求，今年員基引進號稱地表最強磁振造影儀（MRI），全球第一台搭載生物感知與AI人工智慧的MRI，號稱快速準確，僅需要以往1／3，甚至一半的時間，就能完成檢測，對於不耐久躺的民眾，可說是一大福音。

員基醫院所引進的西門子1.5磁振造影儀「MAGNETOM sola」，擁有創新的BioMatrix System生物感知系統，以及AI人工智慧等，受檢民眾不須在繫上呼吸綁帶，全靠機器自動偵測，還有AI體建模，能自動定位不同體型的患者，提高效率並增加準確率。

「MAGNETOM sola」的生物感知系統、以及AI人工智慧輔助，能自動判斷不同體型的受檢者，以往需要人去配合機器，現在機器會自動配合人。(吳建輝攝)

「MAGNETOM sola」有AI人工智慧、生物感知、人體建模等專利設備輔助，能快速準確完成檢查，僅需要以往1／3，甚至一半的時間，就能完成檢測。(吳建輝攝)

「可以說是地表最強MRI」員基醫院院長李國維表示，最大的改變應該是呼吸，傳統MRI需要受檢者配合呼吸，必要時須暫時憋氣，但對這長輩、或本身有呼吸相關疾病的患者，是相當不友善的，新的儀器可以自動偵測受檢者的生理變化，智能調整掃描條件，來獲得較佳的檢查影像，增加成功率。

李國維說，員基醫院MRI的年檢查量從2017年的5840位，一直到現在的6208逐年攀升，顯示南彰化地區民眾仰賴MRI檢查，因此加入這台全新的MRI，能大幅減少民眾排隊受檢的時間，以及提供快速且準確的檢測，未來將持續注入更多醫療設備，以及優質的醫療人員，來堅守在地民眾的健康。

(中時 )