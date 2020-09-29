台海情勢緊張，共機頻頻侵入我國防空識別區，引發國內民眾關切兩岸可能發生衝突。台北市議員徐巧芯則認為，如今兩岸關係這麼緊張，台灣應該要調整目前的兵役制度，不論男女、全面徵兵，且當兵不只有一種模式，女性可以強化後勤補給等技能，服役的期間不一定要跟男性相同，項目也可以有差異。對此，國防部長嚴德發今(29日)上午在立法院備詢前也做出回應了。

徐巧芯在網路節目中提到，在最近的民調中可以注意到，兩岸空軍頻頻起飛，這讓民眾感到相當不安，「可能會有戰爭」的想法在民間不停蔓延，她認為應全面調整回到徵兵制，甚至是女性也要當兵，強調「她自己也願意」。

後來，徐巧芯也在臉書做進一步說明，指出她認為兩岸風險持續上升，全民只看新聞，口頭討論是沒有意義的，畢竟如果有一天真的開戰了，國民都必須共同承擔代價，並不是按按鍵盤可以了事，「很多人成天喊打喊殺，但對於兵役則是能閃則閃。這種態度會造成兩岸的不安，對於可能隨之而來的風險卻完全沒幫助。這也是我支持恢復徵兵制，並且調整、優化訓練內容的原因」。

另外，徐巧芯說，「且當兵不只有一種模式，女性可以強化後勤補給等技能，服役的期間不一定要跟男性相同，項目也可以有差異。但基本的軍事素養、區域情勢，本就是全民都應該了解的。另外，很多人覺得男生服兵役、女性不用，是男女平等，因為女性還有很多地方需要犧牲付出。但我不這麼看，我反倒是覺得女性沒有服兵役義務這件事壓縮了性別平等的可能性。」

針對外界關心「全面徵兵」一事，據《ETtoday新聞雲》報導，嚴德發表示，他知道外界有這些聲音，「這個會再評估」。

(中時新聞網)