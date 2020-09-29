港元匯價呈現強勢，再度觸發1美元兌7.75港元強方兌換保證，香港金管局在紐約市場交易尾盤承接美元，向市場釋放10.4億港元，以捍衛香港聯繫匯率制度，維持港匯穩定。香港銀行體系總結餘30日將增加至2,435億港元。

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