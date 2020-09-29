港匯強 港金管局釋放逾10億港元捍衛穩定 10:592020/09/29 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港元匯價呈現強勢，再度觸發1美元兌7.75港元強方兌換保證，香港金管局在紐約市場交易尾盤承接美元，向市場釋放10.4億港元，以捍衛香港聯繫匯率制度，維持港匯穩定。香港銀行體系總結餘30日將增加至2,435億港元。 (工商 ) #億港 #港匯 #釋放 #捍衛 #港元 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 京東健康擬赴港上市 集資 30億美元 04:102020/09/29 全球財經 抽中一張賺15萬！汎德申購將截止 凍資逾522億 09:042020/09/29 財經 7檔載板供應鏈 表現亮眼 04:102020/09/29 證券．權證 百度計畫拆分旗下AI系統業務 小度 傳赴陸科創板上市 04:102020/09/29 全球財經 美制裁中芯 半導體股漲迎轉單 04:102020/09/29 財經要聞 會見港府官員 美須獲陸批准 04:102020/09/29 兩岸要聞 陸港觀盤－香港證券交易市場 現結構性改變 04:102020/09/29 全球財經 第四批太陽光電標租地 20年商機近2.4億 04:102020/09/29 金融．稅務 藝術產業盛事 台北大內藝術節10／3起跑 04:102020/09/29 產業．科技 陸報復 南早：美外交官會港政要 須事先獲北京批准 12:122020/09/28 國際 財經熱門新聞 反制美追殺 陸專家警告NVIDIA砸1兆併購ARM恐告吹 - 財經 不怕中芯被掐死！拚晶片業續命 陸官媒喊「新長征」準備 - 財經 台積電5奈米趕貨 華為絕版晶片數量驚人 EUV成決勝關鍵 - 財經 真正的特斯拉殺手？ 陸電動車董座預言將淪蘋果下場 - 財經 斷貨前 台積電趕多少晶片給華為？答案很嚇人 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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