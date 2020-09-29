因新冠肺炎（COVID-19）疫情而衍生出的遠距工作與視訊教學需求，讓不少提供視訊服務的業者在疫情期間向免費用戶提供更開放的服務範圍，Google Meet就是其中一例。但根據外媒報導，這一項優惠措施確定將會在9月30日告終，這段期間內已熟悉Google Meet服務的使用者們需要留意。

由於疫情影響，Google在今年4月份宣布了幾項措施，其中包含不再限制Google Meet免費用戶的線上會議時間；以及G Suite以及G Suite教育版用戶可以使用企業版功能的優惠。如今根據《The Verge》報導，這兩項優惠政策都將在9月30日終止。

換句話說，9月30日之後，Google Meet用戶開設線上會議的時間，將會恢復到最長僅限60分鐘的限制。而G Suite以及G Suite教育版的用戶如果要持續使用企業版的功能，例如線上會議同時最多 250 人、可在單一網域向最高 10 萬人直播、可儲存會議錄影至 Google Drive 等進階功能，則需要支付每月25美元的費用。

在疫情期間，Google Meet曾經在4月達到每日1億參與者的里程碑。而Google會在先前開放更多 Google Meet 進階功能給免費用戶使用，無非也是為了培養使用者的忠誠度，以期在優惠期間結束後能留下更多用戶，這很明顯是Google Meet用來跟Zoom等線上視訊服務一較高下的招數。而在Google確認不再延長Google Meet免費用戶權限的前提下，9月底過後視訊會議服務的版圖有可能再度迎來消長，誰能持續吸引用戶青睞，令人好奇。

(科技)