溜馬在季後賽首輪遭到熱火直落四橫掃，塞爾提克則在與熱火激戰6場後同樣敗給了熱火，兩支傷心球隊先後傳出可能的交易消息，《The Athletic》記者Jared Weiss報導，溜馬歐拉迪波與塞爾提克海沃德有可能在球季結束後以某種交易形式互換東家。

2019年1月歐拉迪波右膝肌腱撕裂，休養了一年才傷愈復出，本季末只打了19場例行賽，場均14.5分、3.9籃板、2.9助攻。Jared Weiss表示，本季是歐拉迪波在溜馬的最後一年合約，因此有可能與海沃德成為交易對象。

海沃德下賽季手握價值3420萬美元的球員選項，除非有一份長期的續約價碼，否則他是不會放棄的，由其是對於一個30歲並有著嚴重傷病隱患的球員來說更是不可能的。不過，印地安納是海沃德的故鄉，不久剛在費舍爾市買了房子。所以傳出溜馬如果用歐拉迪波與透納當作交易籌碼，那麼塞爾提克就有可能會把海沃德送走。

(中時 )