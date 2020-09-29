中秋節瘋烤肉，愛吃海鮮的一定少不了烤蝦，不過很多人怕沾手都懶得剝蝦，有烤肉達人透露剝蝦秘招，只要先去除蝦殼的第三節，就能輕鬆去殼。

烤好的蝦子怎麼剝才能不沾手？達人指出，第一步，先把蝦殼的第3節去除，蝦尾輕輕一拉，就能輕鬆剝掉蝦殼，而且不只泰國蝦，草蝦也能比照辦理。餐廳業者表示，由於蝦子的第3節面積比較大，所以直接去掉中間就很容易剝開，而蝦尾比較小片，因此就沒那麼好剝。

至於生蝦要怎麼剝，才能完整將蝦身和蝦殼迅速分離？首先要剝掉蝦頭，再用剪刀剪開蝦腹，接下來再剪蝦尾，再用竹籤串好就能直接烤了。如果是泰國蝦，把前腳、大螯剪掉，眼睛後方一公分處剪開，去除蝦囊，再修掉尾巴、後腳，剪開背殼、清除蝦腸，就大功告成了。

除此之外，還有一些烤肉妙招，像是肉片要怎麼烤才不會又老又柴，可是有撇步的，只要用蜂蜜加水，均勻塗在肉片兩面上，除了增加香氣，還能讓肉片吃起來更軟嫩。烤肉達人解釋，因為蜂蜜水可以在表面形成保護層，不會讓烤肉的時候水分流失，油脂還會滲進肉裡，所以吃起來會比較濕潤順口。

(中時新聞網)