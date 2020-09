總統:台商疫情紓困融資上限提高至20萬美元。(圖/曾薏蘋攝)

蔡英文總統今出席「世界台灣商會聯合總會第26屆年會」開幕典禮致詞時表示,疫情期間,僑委會透過海外信用保證基金提供紓困措施,紓困融資金額上限也從原來的10萬美元,提高至20萬美元,並透過利息補貼以及台灣中小企業聯合輔導基金會諮詢服務等,希望強化台商經營體質、減輕台商負擔,一起度過疫情難關。

總統還說,疫情造成全球經濟秩序改變、供應鏈重組,也產生許多新機會。政府持續推動國家產業創新計畫以及前瞻基礎建設,為國內產業升級奠定良好基礎,並加強投資法規及投資環境改善。

總統致詞指出,每年這個時候歡迎所有台商好朋友返國,她也藉此機會感謝在世界各地奔走的台商為台灣拓展經貿及文化交流做出貢獻。疫情期間,國內全體總動員一起對抗防疫,行有餘力時才可以幫助國際社會。

她說,世界台灣商會聯合總會也在施總會長帶領下發起集資捐款、捐贈防疫物資等活動,協助當地台商及政府防疫,台商朋友實踐「Taiwan can help, and Taiwan is helping!」理念,這些行動也讓國際社會看見台灣積極貢獻的熱情。

蔡總統提到,現階段政府也持續強化產業趨勢發展,例如5G通訊產業、國防、生技、綠能等。

世界台灣商會聯合總會總會長施至隆表示,在疫情最險峻的期間,台商總會所展現的凝聚力就是對中華民國台灣的凝聚力。進入後疫情時代,如何恢復經濟動能,如何平衡經濟跟防疫工作是非常大的挑戰。施總會長說,台灣防疫工作相當成功,可說是世界第一,他也建議台灣與其他防疫表現優異的國家,例如:新加坡、泰國、越南等組成防疫共同圈,為台灣帶來更多經濟發展動能。

今出席包括僑務委員會委員長童振源、台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦、美國在台協會處長酈英傑、世界台灣商會聯合總會總會長施至隆等。

