10月3日周六晚上7時30分登場的「傳藝鬥陣看文化」精彩可期。（曹婷婷攝）

台南有「藝陣之鄉」美名，近年來，台南市政府文化局結合傳統與創新，積極推廣在地藝陣復振，10月3日周六晚上7時30分登場的「傳藝鬥陣看文化」，匯聚7個傳統藝陣團及5個表演藝術團隊近200位專業演員，演出場面浩大，9支作品劇碼從各自演出乃至大匯演串接，完整呈現歷屆民藝節跨團隊大匯演規格，全程無休息、完全無冷場。

「藝陣之夜」特別邀請台南應用科技大學藝術學院院長顧哲誠擔任藝術總監，策劃一場跨越視覺及聽覺、徹底撼動觀眾感官的精彩演出。

此次特別邀請國內最頂尖的傳統藝陣團與表演藝術團隊輪番上陣，藝陣團邀請八方傳統藝陣創新藝團、大甲鎮瀾宮哨角隊及轎前吹、臺南雄威舘龍獅團、正和軒民俗古樂團、全臺白龍庵如意增壽堂、溪南寮金獅學會、雷昇傳藝劇團；傑出團隊則有雞屎藤舞蹈劇場、谷方當代箏界、人舞劇場；還有活力新星台南應用科技大學舞蹈系等，9支作品劇碼從各自演出乃至大匯演串接，完整呈現歷屆民藝節跨團隊大匯演規格，精彩程度將讓您捨不得眨一下眼睛！

顧哲誠表示，本次演出特別安排布袋戲說書人無縫接軌貫穿全場，如同一整集真人版布袋戲講古一氣呵成，加上「聽覺三樂」北管樂、龍獅鼓樂、箏樂以及「視覺三大」大旗、大神偶、大娘傘，最後還有「家將三部曲」，最終壓軸大匯演則將演出團隊分為文陣、武陣，讓傳統藝陣與當代表演藝術對話，將全場氣氛帶至最高潮，邀請喜愛傳統藝術的朋友千萬不能錯過10月3日的這場演出！

(中時 )