鴻海(2317)集團與國巨(2327)集團昨日共同宣布攜手策略聯盟，兩大集團股全面上漲，國巨盤中漲幅達7％，鴻海亦達到1.9％，而奇力新(2456)、凱美(2375)及同欣電(6271)亦同步大漲，凱美更登上漲停價位。

雙方在第3季起展開合作，預期會先在數位健康、電動車兩大領域產生效益。國巨集團自從併購KEMET之後，產品線愈來愈廣，其中普思的天線產品、Kemet的鉭質電容、奇力新的電感以及同欣電CIS元件，都可用於電動車，法人認為，國巨可提供鴻海所需各式產品；對國巨而言，雖然今年貢獻不大，但預期明年合作領域擴大、加深，也有機會獲得更多Apple訂單，國巨的產品有機會獲得更大的出海口，屬雙贏的合作。

不過，也有外資法人認為，鴻海以精簡供應鏈及成本管控著名，國巨還是需要與其他同業進行價格、服務、庫存管理等競爭，國巨僅占鴻海採購金額的2％，結盟後鴻海增加採購比重超過10％機率不高，且零件總採購量雖有機會提升，但綑綁式銷售反而影響毛利率，認為實質幫助有限。

(時報資訊)