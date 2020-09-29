台灣通訊學會今日舉辦「5Gx數位轉型高峰論壇」，5G為數位轉型的重中之重，談到5G的數位轉型，遠傳(4904)總經理井琪表示，電信業5G之路可以說是「酸甜苦辣、像極了愛情」，台灣大(3045)總經理林之晨則呼籲，5G加上數位轉型有機會創造10倍的價值，這是和以往4G時代不同的，電信業應該可以轉而變成提供服務的角色，另外在後續頻譜釋出上，也希望不要再重蹈Wimax覆轍。

迎向5G的數位轉型，井琪表示，發展5G之路一路走來相當辛苦，其中可以說是酸甜苦辣，「像極了愛情」，期望主管機關可以朝向五個面向協助業者，包括應該有完整的頻譜規畫和適時釋照、鼓勵產業加速開發3.5G以及28G設備、推動促進共網共頻合作、OTT產業監理必須替產業解套、跨領域創新整合之法規調適等。

台灣大總經理林之晨認為，5G加上數位轉型有機會可以創造10倍的價值，以往4G的服務沒有一個是來自電信業者，如果電信業持續畫地自限的話，恐無法推出殺手應用，也無法參與生態系蓬勃發展，帶動獲利營收大幅成長，幸運的是電信每十年就有一個世代，4G時代犯的錯，在5G時代不可以在重複。

另外，林之晨也呼籲，現在台灣所釋出的是第一波3.5G，未來的釋照頻頻一定要跟上國進腳步，應該先釋出N78、N77，這些頻譜才是國際主流，先前台灣的Wimax政策造成幾百億元的損失，還讓4G落後其他國家，一定永遠要記取教訓不要重蹈覆轍。

(時報資訊)