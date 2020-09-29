業界傳出美國即將出手制裁中國大陸晶圓代工龍頭中芯國際，可望使得編碼型快閃記憶體(NOR Flash)市況趨穩，有利旺宏(2337)等台廠；三大法人本周一聯手買超旺宏2萬3879張，其中外資買超1萬9088張，帶動周一股價收漲停，今日開高後呈現震盪，低接買盤力道不弱。

雖然美國還未正式發布對大陸晶圓代工廠中芯國際的貿易禁令，但近期業界盛傳美國商務部內部文件顯示，美方25日已決定對中芯國際及其子公司、合資公司採取出口管制措施，相關半導體設備出口中芯需向美方申請許可證。一旦美國將中芯列入貿易制裁實體清單，全球半導體設備廠及材料廠恐怕得被迫中斷供貨予中芯。

美國若發布中芯禁令，有可能造成NOR Flash缺貨。原本第四季因市況供過於求，NOR Flash價格預期走跌，若市場因擔憂缺貨而提前拉貨，可望帶動市況優於預期。

由於大陸NOR Flash大廠兆易創新每月委由中芯代工約1萬片，禁令若正式發布會造成供貨減少，有助於市況穩定，台廠旺宏及華邦電(2344)也可望受惠於轉單效應。

針對美國政府考慮將中國晶圓代工廠中芯國際列入貿易黑名單，記憶體製造廠旺宏董事長吳敏求認為，中芯為中國記憶體廠兆易創新代工，若中芯被美國列入黑名單，不排除造成NOR Flash市場供不應求。

(時報資訊)