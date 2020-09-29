連鎖餐飲集團八方雲集（2753）今（29）日登錄興櫃，每股參考價為138元，由於今年營運在疫情逆風下逆勢維持成長，今早開盤即以上漲14.13％的157.5元開出，盤中最高飆漲81.16％至250元，早盤持穩200元之上、維持逾48％漲幅，興櫃初登場表現亮眼。

八方雲集目前旗下包括八方雲集、梁社漢排骨2品牌，在香港另有百芳池上便當、台式八方麵屋等品牌，主要透過加盟拓展市場版圖。目前八方雲集在台店數約990家、梁社漢排骨59家，合計海內外總店數約1032家、其中約85％為加盟門市。

八方雲集2008年進軍香港、2014年插旗中國大陸，合計店數曾達110家。惟因重資本投資中央工廠，折舊等投資成本回收不易，去年陸續整頓深圳、蘇杭、東北等地共24家直營店，使去年業外設備減損增加，今年將持續整頓福州、廈門等地直營店。

八方雲集2019年合併營收48.32億元、年增8.27％，毛利率39.71％、營益率14.03％，前年為42.08％、13.97％。雖受整頓中國大陸直營門市影響致使業外虧損增加，歸屬母公司稅後淨利4.85億元、仍年增18.5％，每股盈餘（EPS）8.09元。

雖然今年餐飲業普遍受新冠肺炎疫情衝擊，但八方雲集2020年上半年合併營收24.34億元、年增4.55％。毛利率39.58％、營益率15.37％，去年同期為41.34％、14.27％。配合業外轉盈，稅後淨利2.99億元、年增25.99％，每股盈餘4.99元，優於去年同期3.96元。

投顧法人分析，八方雲集由於以發展加盟為主，營收主要來自銷售鍋貼皮、餡料等半成品及成品食材，加上鍋貼及便當外帶比重高、屬剛性需求，且門市多屬於社區店，受疫情影響相對較小，受惠八方雲集營運持穩、梁社漢排骨加速展店，帶動營運逆勢成長。

八方雲集2020年8月自結合併營收4.41億元，月減1.42％、年增4.69％。累計前8月合併營收33.24億元、年增4.76％。據公開說明書揭露，累計前7月自結稅後淨利3.71億元、每股盈餘已達6.18元。

投顧法人指出，八方雲集將平價小吃以一條龍式標準化生產，在中央廚房規模效益顯現，較能抵擋食材成本對營運影響。公司去年啟用西螺蔬菜截切廠，未來將自建冷藏／冷凍庫，以確保食材新鮮、降低原物料波動風險。

展望後市，投顧法人指出，台灣仍是八方雲集主要成長動能來源，第二品牌梁社漢排骨積極展店，目前營運已達單月損平，預期後續在梁社漢排骨積極展店帶動下，預估八方雲集今年營收可望維持4～5％穩健成長。

而八方雲集完成兩岸三地布局後，未來將拓展美國、日本、新加坡等市場。今年董事會已決議通過美國投資案，營運模式以建置中央廚房供應當地門市。不過，由於受疫情影響，每國首店預期將不會在今年開出。

(時報資訊)