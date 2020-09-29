業界傳出美國即將出手制裁中國大陸晶圓代工龍頭中芯國際，市場預期使得編碼型快閃記憶體（NOR Flash）市場供需狀況改善，對記憶體製造廠華邦電(2344)營運有利；周一(28日)，三大法人聯手買超華邦電子9,388張，其中，外資即買超8,773張。

美國若發布中芯禁令，有可能造成NOR Flash缺貨。原本第四季因市況供過於求，NOR Flash價格預期走跌，若市場因擔憂缺貨而提前拉貨，可望帶動市況優於預期。

由於大陸NOR Flash大廠兆易創新每月委由中芯代工約1萬片，禁令若正式發布會造成供貨減少，有助於市況穩定，台廠旺宏及華邦電也可望受惠於轉單效應。

由於宅家上班推升chromebook需求，加上華為趕在禁令前積極拉貨，也帶動華邦電本季業績優於預期，華邦電自結8月營收44.33億元，月增7.48%，較去年同期略減0.68%，為11個月新高；前8月營收328.58億元，年增3.69%。

華邦公司原本預期，客戶在第2季積極拉貨後，第3季將稍微調整，業績難以攀高，但實際表現可能優於第2季；第4季原本預期在伺服器、網通、筆記型電腦與智慧手機需求熱絡下，動能可望重新加溫；因第3季提前拉貨，因此目前概估第4季可能與第3季之水準持平。

(時報資訊)