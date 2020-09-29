政府宣布2021年將開放含有瘦肉精（萊克多巴胺）的美豬進口，引發爭議，主婦聯盟等團體上午在行政院中部聯合服務中心前表達拒絕萊豬訴求，以行動劇宣示堅守「萊劑零檢出」的決心，他們並痛批，政府未經溝通即宣布進口萊豬，根本有違民主程序。

「萊劑豬闖關，主婦心不安！」、「拒絕萊劑豬，堅持零檢出！」包括主婦聯盟環境保護基金會台中分會、台中市食農教育發展協會等多個團體代表，高喊抗議萊豬進口的口號；他們強調，近來接到許多民眾電話詢問、表達對萊豬將進口的憂心與不安。

「呼籲政府改弦易轍！」主婦聯盟環境保護協會台中分會長許秀嬌指出，蔡英文政府今年8月逕行宣布進口萊豬，事前完全未與社會溝通，這樣的做法違背民主程序，且研究證實、食用瘦肉精的豬隻會有攻擊性，大家都擔心民眾吃了將對健康造成影響。

而針對政府宣示將標示清楚，許秀嬌不以為然的說，主婦們每天料理三餐，深知許多加工品根本無法明確標示，且台灣政府對食安方面本就做得不好，讓主婦們很擔心；呼籲蔡政府在未做好社會溝通與配套措施前，不應貿然進口萊豬，否則2022年地方選舉，民進黨選票可能大失血。

台中市食農教育發展協會理事長呂木蘭說，政府口口聲聲說台灣豬比較好吃、沒人會去買美豬，但若有不肖人士以萊豬做成加工口、更可能以低價打趴台灣豬；且從食農教育層面來看，台灣鼓勵吃當季、吃在地，卻反進口美豬，根本不合理。

「放任市場機制去選擇，相當不負責任！」呂木蘭強調，政府以政策面開放萊豬，卻又告訴消費者選擇台灣豬、要民眾自己判斷，把責任推給民眾，卻不再結構面防守，是很不負責任的做法；政府只看到短短幾年的國防安全，但民眾看到的是更長遠的土地與子孫健康。

(中時 )