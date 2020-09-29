移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊接獲通報，得知嘉義縣東石鄉1間水產工廠有聘僱非法移工，日前移民把握貨車進出時機，進入工廠突擊，果然發現兩名印尼籍非法移工，移工「阿萬」事後還跟移民官誇台灣海產很鮮甜，沒想到才飽餐一頓就被抓，再也吃不到東石蚵仔覺得很可惜！
嘉縣專勤隊多次場勘了解工廠作息後，發現平日工廠幾乎是大門深鎖，只有中午貨車送貨才會開啟，當天移民官抓準貨車進入工廠時機，跟著入內突襲，見多名移民官包圍現場，全場的人都愣住，卻只能乖乖配合查緝。
其中來台逾期1年多的「阿萬」事後跟移民官說，台灣海鮮鮮甜，被查獲時才剛吃完工廠提供的海鮮，意猶未盡洗著碗筷，根本沒注意到有移民官進來，連躲都來不及，現在只能配合調查及安排，等候遣返回印尼。
嘉義縣專勤隊隊長張玉龍表示，民眾千萬不要求一時方便而聘僱、媒介或容留失聯移工或其他非法外來人口從事工作，一經查獲，依就業服務法可裁罰15萬元以上75萬元以下罰鍰，若是5年內再次違反更涉及刑責，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金，呼籲國人切勿心存僥倖，否則將悔不當初。
(中時 )
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