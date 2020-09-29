高雄治安亮紅燈！位於高雄市苓雅區自強路一間高檔酒店，今天凌晨突遭約3名惡煞砸店，嫌犯當場點燃一根大龍炮往店內轟炸，緊接著持球棒衝入店內亂棒狠砸，1名轄區警員獲報到場，見3惡煞欲離開，緊急對空鳴2槍示警，其餘警力火速趕到壓制，沒想到，3嫌被警方帶離後，另有一派10幾名男子聞訊又持球棒再度砸店，行徑囂張，警方再度趕到場時，滋事者已火速逃離，本刊掌握獨家消息，該間高檔酒店二度遭砸，疑和樓上的賭場糾紛有關，警方正深入調查。

高檔酒店被惡煞持球棒狠砸，牆外裝潢玻璃碎裂。（圖／讀者提供）

據了解，該間位於高雄市苓雅區自強路和三多路上一棟大樓一樓的高檔酒店，今天凌晨1時許，有3名惡煞共乘一輛車直接停在店門口，當時酒店泊車小弟還沒意會過來，嫌犯就拿出一根大龍炮點燃後，直接丟入大樓門口，瞬間砲聲隆隆，讓一旁民眾誤以為酒店遭開槍！

3嫌緊接著持球棒衝入店內四處亂砸，轄區1名制服警員獲報，率先騎車到場，卻在騎樓巧遇正好要離開現場的惡煞，警方眼見持球棒的3惡煞要搭車離去，趕緊先對空鳴2槍示警，不久其餘同仁趕抵支援，噴辣椒水將李姓男子、蘇姓男子及宋姓男子3嫌壓制逮捕。

三民區知名茶行業者座車今晨也被砸。（圖／讀者提供）

警方將嫌犯帶回查辦，並進一步調查事發原因；未料，清晨4時許，剛才被砸的酒店前方，又出現多輛自小客車疾駛逆向停在酒店，10多名持球棒的男子衝下車後，又直接朝酒店外牆玻璃猛砸，宛如香港「古惑仔」情節，警方獲報再度到場圍捕滋事男子，但嫌犯早已逃逸無蹤。

無獨有偶，位於高雄市三民區一間知名茶行的黃姓業者停在茶行門口的座車清晨5時也遭人持球棒砸車，車子擋風玻璃被砸成蜘蛛網狀、左右側玻璃也被砸破

由於該間茶行黃姓業者黑白兩道關係良好，歹徒挑明在「太歲爺上動土」，教訓意味濃厚。

本刊掌握獨家消息，該間高檔酒店樓上有百家樂賭場，疑有人在賭場輸了不少錢，引起糾紛，且上周六就發生兩派人馬在酒店前互砍事件，由於知名酒店和茶行業者座車紛紛被砸，時間點巧合，是否2起治安事件有關聯，警方已組成專案小組深入調查。

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(中時新聞網)