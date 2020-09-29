靈鷲山淨灘、養灘、護灘、淨沙，持續具體實踐心道法師愛地球理念和志業。（靈鷲山佛教教團提供）

靈鷲山開山住持心道法師長期推動「愛地球、愛和平」理念和志業，守護地球生態、海洋環境不遺餘力，心道法師說：「地球的未來，也是人類的未來。」雖然是小小的海域淨灘，只要持續不斷地去做，就能讓地球一點一滴逐漸回復本來樣貌。

10月生日的心道法師說：「不用為我慶生，如果一定要為我慶生，就是去淨山、淨水、愛地球！」守護福隆黃金沙岸，打造靈鷲山聖山福城，一直是他帶著大家做的事，早在1997年，心道法師就在福隆發起「乾淨地球」的環保行動，帶著大家淨灘了。

靈鷲山「每月1小時，淨灘愛地球」活動，從1個月1次的淨灘，第1次還只有6個人參加，到目前希望合作淨灘的團體漸多，曾有1個月淨灘3次、4次，更常見人數破百的大規模淨灘，3年淨灘多達3568人次，撿拾垃圾量9266公斤。

隨意丟垃圾 海洋在哭泣

106年8月和107年9月，靈鷲山分別跟環保署認養新北市貢寮區石碇溪出海口步道海岸，和新北市福隆東興宮旁的挖子海灘，採單、雙月輪流模式，積極投入海岸淨灘。今年又繼續認養3年，預計前3年淨灘，後3年養灘、護灘、淨沙，持續具體實踐心道法師愛地球理念。

3年來，多次大規模淨灘成效卓著，海岸已經可以看見寄居蟹了，其中，400人聯合大淨灘、護灘，在石碇溪海岸種植波斯菊；422世界地球日，百人親子禪、淨灘；「悲心轉念、地球平安」，大悲咒閉關圓滿日結合淨灘，舉辦「鷲一起愛地球～植樹、淨灘」活動。

異業主動結盟 沙灘變乾淨

參加靈鷲山淨灘者除了年輕化，企業主動跨界異業合作，更是一大特色。去年DHL主動合作2場百人「1日志工」淨灘；今年6、7、8月和福容大飯店合作的「淨灘愛地球，相揪看沙雕」，深入在地經營。靈鷲山臉書「淨灘愛地球愛和平」粉絲專頁，提供多元淨灘減塑、環保吃素訊息，很多人自發性發出「愛地球淨灘英雄帖」，號召更多人淨灘。

網友齊響應 接龍愛地球

愛地球從生活做起！靈鷲山「寧靜、愛心、對話、素食、再生、節約、減碳、節水、綠化」九大生活主張，一直是心道法師的理念。今年疫情淨灘減少，邀請網友「做好事愛地球」接龍，拍照留言上傳粉絲專頁，傳遞愛地球理念。

環保愛地球，小小力量大。心道法師說：「地球要活，萬物才能生生不息，人類才有生機，地球要翻轉共業，期許大家做翻轉地球共業的推手。」期勉每個人停止一切對地球、對生命的惡形惡狀，找出與生態環境共生共存的智慧與新生活。

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