9月19日是國際淨灘日，靈鷲山佛教教團「每月1小時、淨灘愛地球」淨灘、養灘、護灘，但沙粒裡總是藏著尖銳、細微的垃圾，淨灘小組和網友們除了淨灘，更首次衝一波「淨沙」行動，在新北市福隆東興宮旁的挖子海灘，25人拿著鏟子和篩網撿拾150公斤垃圾，期待未來可以開心赤腳走沙灘。

從林口來的網友郭佩雯，特地帶來鍋碗瓢盆清除垃圾；來自五股的羅塞開心地說：「淨沙過程中發現，原來能為地球做的，還有很多很多...」，希望還海洋乾淨的樣貌。鐵娜和老公帶著1歲半的寶貝小干貝開心鏟沙，利用假日做公益，清除海洋垃圾更是難得的體驗。帶了多位夥伴來淨沙的雅芳師姐，1家3口已是淨灘常客，首次參加淨沙很有意義，期望更多夥伴共同珍愛海洋，一心善念守護地球。

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