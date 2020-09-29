現代人因為工作壓力大，作息、飲食不正常，導致胃食道逆流患者越來越多，衛福部調查顯示，在台灣每4人就有1人有胃食道逆流問題，對此陳嫚羚營養師指出，胃食道逆流患者除了少量多餐外，吃火鍋時配上冰涼的汽水，也是胃食道逆患者的大忌。

《每日健康》報導，胃食道逆流是指胃部壓力太大，或胃酸產生過多，使胃的賁門括約肌變得鬆弛，引發胃食道逆流。且最近天氣變涼，吃火鍋的人也越來越多，營養師陳嫚羚指出，火鍋配冰涼汽水雖然是一大享受，但火鍋是水分較多的食物，容易升高胃部壓力，易使食物逆流回食道，若再搭配汽水，氣體及糖分都是刺激胃酸大量分泌的因素，就更容易引起胃食道逆流。

陳嫚羚更指出，特別是麻辣鍋油脂很多，高油食物使胃排空速度變慢，殘留太多食物在胃裡，加上辛辣食物易刺激胃粘膜產生胃酸，碳酸飲料又使胃酸大量分泌，胃食道逆流將更嚴重。

陳嫚羚提醒，本身有肥胖問題、或懷孕中的媽媽，腹部壓力相對大，是胃食道逆流的高發族群，因此火鍋配汽水的組合就碰了。

(中時新聞網)