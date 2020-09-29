網友拍下工廠排汙水畫面。（摘自《梧棲串起來》提供／陳淑娥台中傳真）

台中市梧棲區永寧國小東側工廠，今天早上被民眾拍下排廢水畫面，土黃色的濁水瞬間讓溝圳染色，台中市環保局稽查大隊表示，未接獲民眾報案，目前已派員前往該工廠調查。

網友早上在臉書社群《梧棲串起來》po文指稱，「今早9：25／永寧國小東側工廠／有點扯。」並附上數張工廠水管排放土黃色水的照片。

許多網友紛紛留言「照相蒐證檢舉」、「打電話叫環保局」等字眼。環保局表示，早上未接獲民眾報案，目前已派員立刻前往該工廠了解中。

(中時 )