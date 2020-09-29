梧棲區工廠疑排汙水 環保局調查中 11:212020/09/29 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 網友拍下工廠排汙水畫面。（摘自《梧棲串起來》提供／陳淑娥台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 網友拍下工廠排汙水畫面。（摘自《梧棲串起來》提供／陳淑娥台中傳真） 台中市梧棲區永寧國小東側工廠，今天早上被民眾拍下排廢水畫面，土黃色的濁水瞬間讓溝圳染色，台中市環保局稽查大隊表示，未接獲民眾報案，目前已派員前往該工廠調查。 網友早上在臉書社群《梧棲串起來》po文指稱，「今早9：25／永寧國小東側工廠／有點扯。」並附上數張工廠水管排放土黃色水的照片。 許多網友紛紛留言「照相蒐證檢舉」、「打電話叫環保局」等字眼。環保局表示，早上未接獲民眾報案，目前已派員立刻前往該工廠了解中。 (中時 ) #梧棲區 #工廠 #汙水 #環保局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 首場萊豬公聽會 蔣萬安：10月中登場 10:162020/09/29 政治 開啟5G對話 工業局 搭全球電信商機平台 04:102020/09/29 證券．權證 文藝再興 文山區綠海第一排 04:102020/09/29 產業．科技 新聞分析－迎需求大潮 EMS廠鎖料源 04:102020/09/29 財經要聞 可合法申請三照 台中龍井小型廠房租賃 釋出 04:102020/09/29 投資理財 中市3校疑食品中毒 衛生局長：學生覺得甜點味道怪怪的 09:502020/09/29 生活 南鐵拆遷在即 陳永和聲援黃家 04:102020/09/29 地方新聞 開放外資 陸連4年放寬准入條件 04:102020/09/29 產業財經 中芯禁令 台廠受惠大 04:102020/09/29 產業財經 研勤Face8台灣臉霸 擴及多領域 04:102020/09/29 產業特刊 生活熱門新聞 早餐店裡能不碰就不碰的是？營養師答案驚人 - 生活 吃到飽「全拿它」秒回本 內行網友：其他都不要夾 - 生活 好天氣僅一天 中秋連假前冷空氣到 最冷時刻出爐 - 生活 吃了血管變年輕 醫揭核桃關鍵營養素有神奇好處 - 生活 沒颱風也停班課 北部2大學教師節全校放假 - 生活 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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