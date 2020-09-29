隨台海情勢變化，行政院長蘇貞昌今率主計長進行110年度中央政府總預算報告，明年度歲出總計2兆1615億；其中，國防部主管預算共編3668億，佔總預算17％，居各機關之首；若再加新式戰機採購特別預算290億，整體規模將逼近4千億，較上年度增加396億、暴增11.1％；相較預算排第二位的教育部，整整多出1345億。

蘇貞昌今在立法院報告110年度中央政府總預算案，其中歲入編列2兆450億，較109年度減少2.9％；歲出編列2兆1615億，較109年度成長4％。

在歲出部分，各行政機關編列預算的排行，以國防部主管編列的3668億居首位，占總歲出的17％；教育部主管編列2613億，占12.1％，居第二位；衛生福利部主管2480億，占11.5％，居第三位；省市地方政府編列1893億，占8.8％，居第四位。

蘇貞昌表示，為發展國防及戰略產業，國防部主管預算共編列3668億，較上年度增加156億，約增加4.4％，主要是增列軍事投資、武器裝備維持，及募兵制人力經費等。

蘇貞昌進一步指出，如過再加計新式戰機採購特別預算290億，國防部主管預算合計為3958億，逼近4千億，較上年度相同基礎增加396億，年增11.1％。

另方面，在兩岸關係緊繃之際，為擴大爭取參與國際組織，外交部主管預算也編列295億，較上年度增加14.4億，年增5.1％；此外，新南向政策編列31億，若加上營業、非營業特種基金編列37億，總計68億，較上年度相同基礎增加3千萬，約增0.4％。

值得注意的是，相較於國防預算總規模逼近4千億，在歷來民調中，民眾相對關心的議題，包括少子化對策、長照，及明年元月後因瘦肉精肉品輸台引起的食安政策，規模則相對少了許多。

蘇貞昌報告指出，政府對少子化對策的經費編列550億，營造友善生養環境，若加計前瞻特別預算5億、營業非營業特種基金編列52億，合計607億。

在長照部分，此次總預算編列長期照顧服務經費為20億，若再加上前瞻特別預算10億、長照服務發展基金等非營業特種基金，規模才達到529億。

在食安方面，相關經費編列51億，家計前瞻特別預算編列7億、非營業特種基金編列4億，合計62億。

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(中時 )