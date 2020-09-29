政府近日召集身障者團體、國家人權委員會等單位開會，預計在今年12月3日前提出身障者權利公約（CRPD）第二次國家報告。人權會委員王榮璋今天表示，身障者團體日前提出網站設計、媒體近用性問題，負責相關業務的NCC卻在第二輪會議未派人前來說明，態度不夠積極，目前已立案調查，將對國家報告提出建議。

依據國家人權委員會組織法，人權會委員須對政府機關所提攸關人權公約的國家報告，撰寫獨立的評估意見，因此，人權會7位委員日前出席「CRPD第二次國家報告」第二輪國內審查會議。

監委王榮璋上午表示，行政院預計在今年12月1日發布CRPD第二次國家報告，在這之前需先經過國內審查會議，邀請學者專家、民間團體、身障者社團等與會，民團在第一輪會議質疑通用設計的可行性，認為NCC並未明確說明公私部門如何規範網頁設計、媒體近用等問題。

王榮璋說，NCC當場回應，身障者權利保護法並無相關規定，缺乏強制性與罰則依據，僅能透過影片宣傳無障礙設施的重要性。不過，到了第二次審查會議，NCC竟然全程缺席，逕自認為其意見不需列入國家報告，而未派人前來說明，根本無法和民團溝通，「態度不夠積極」。

人權會副主委高涌誠指出，人權會須對國家報告提出獨立評估意見報告，人權會昨已委派監委王幼玲、王榮璋立案調查。高說，由於人權會希望以論述說明，讓公私部門理解人權保障與促進，採取柔性作法，因此接下來將邀請幕僚參與委員會開會，盼強化調查權利，真正挖掘真相。

王榮璋透露，身兼人權會主委的監察院長陳菊昨也裁示，未來人權會完成獨立評估報告後，將製作成典冊版、手語版、易讀版、有聲書等無障礙格式的版本。

(中時 )