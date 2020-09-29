台灣三星電子日前推出Galaxy Note20 5G旗艦系列、Galaxy Buds Live，主打色系「星霧金」受到大批星粉喜愛。入秋之際，三星電子再宣布引進全新色系Galaxy Note20 5G「星霧紅」及Galaxy Buds Live「星幻紅」，為使用者帶來嶄新體驗！

Galaxy Note20 5G新色「星霧紅」以明豔動人的紅色，為秋日綴上一股火熱氛圍，霧面質感機身設計，搭配同色系相機模組及S Pen，散發藏不住的時尚霸氣。透過6.7吋O極限全螢幕，使用者可沉浸在影像世界，或開啟多重視窗同時瀏覽多個應用程式、高效處理工作及生活瑣事；可運用S Pen搭配Samsung Notes應用，運用「語音同步筆記」功能進行會議記錄、或是匯入PDF進行合約簽署等，強化工作效率。此外，Galaxy Note20 5G具備30X超高倍變焦、8K錄影、全指向收音等攝錄影功能，可打造專業級VLOG；亦可運用S Pen「遠端遙控3.0」控制快門，不再錯過精彩片刻。

三星Galaxy Buds Live 星幻紅 充電盒。（三星提供／黃慧雯台北傳真）

Galaxy Buds Live將耳塞式耳機換上紅色搶眼新裝，耳機採鏡面拋光亮面設計，展現熱情活力，搭配同色系充電盒使用，最高可享受高達29小時續航力。Galaxy Buds Live搭載AKG調校的12mm大驅動單體與重低音技術，帶來如臨現場的高音質表現，並為三星首次搭載主動式降噪的真無線藍牙耳機，能降低多達97%的低頻噪音。當Galaxy Buds Live搭配Galaxy Note20 5G使用，更徹底發揮生態圈威力，如使用手機專業錄影模式時，可將耳機化身無線麥克風，錄製清晰音質；透過「音樂分享」功能，則可將音樂清單一鍵與朋友共享，零時差接收同一份震撼及感動。

Galaxy Note20 5G「星霧紅」與Galaxy Buds Live「星幻紅」預計於10月7日正式在台上市。Galaxy Note20 5G「星霧紅」建議售價NT$35,900，將於三星智慧館、三星商城、中華電信獨家販售；Galaxy Buds Live「星幻紅」建議售價NT$5,990，將在全台指定通路販售。

(科技)