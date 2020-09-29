《紐約時報》踢爆川普過去15年內有10年未繳所得稅，上任總統頭兩年僅繳納750美元稅金。

《紐約時報》（New York Times）披露，美國總統川普過去15年內有10年未繳稅，上任後頭兩年僅繳稅750美元，對此，川普昨（28）日在推特自己爆料總共繳稅數百萬美元，不過此舉馬上遭媒體打臉，批評川普沒說清楚這些稅是否為個人所得稅。

《紐約時報》27日披露，榮登美國富豪榜第201位的川普過去15年內竟有10年未繳一分一毛個人所得稅，2016、2017年繳納的稅金竟只有750美元（約台幣2.2萬），引起譁然。

綜合路透社、美國財經媒體CNBC報導，川普昨日在推特連發3條推文駁斥報導，除了砲轟《紐時》報導「假新聞」外，他更宣稱自己「繳納了數百萬美元稅金」，理直氣壯表示自己和所有人一樣，「有權利計入折舊並且享有稅額減免。」

他說自己極少運用財務槓桿，強調若和資產價值相比，自己的「債務非常少」，吹噓擁有「非凡的資產」、「令人讚嘆」的財務報表，他更重申自己是史上唯一放棄40萬美元年薪的美國總統。

不過川普並未舉證繳納數百萬美元稅金的說法，相反的，CNBC撰文直指問題核心，指出川普此番話並未說明自己繳納的是否為「所得稅」（income tax），這才是《紐時》報告中的關鍵問題。

《紐時》指出，川普上任頭兩年僅支付所得稅750美元，過去15年中，有10年未繳納任何一毛所得稅，最大原因在於他向政府宣稱自己旗下事業虧損的金額比收入還要多。報導指出，川普將許多個人開銷列為企業支出，例如他將私人住宅列為家族企業的一部份，他搭乘飛機往返各豪宅間的交通費用也列為公司支出，甚至在錄製真人實境秀《誰是接班人》（The Apprentice）期間支付的7萬美元妝髮費用也屬於同一類支出。

《紐時》指出，川普的避稅手法使他不同於多數美國有錢人，即便許多有錢人仍會設法鑽漏洞降低稅率，不過大多數有錢人仍須繳納高額的聯邦所得稅，若和美國收入最高的0.01%報稅群體相比，過去20年來，川普比該群體平均繳納的稅金約少了4億美元。

美逃稅最大咖 川普15年內10年沒納稅
遭爆10年沒繳稅 川普斥假新聞
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文章來源：After New York Times revelations, Trump says he paid millions in taxes
文章來源：Trump claims without offering proof that he has little debt and paid millions in taxes after NYT report
文章來源：川普稅單再揭秘：超十年未納稅，2017年繳稅750美元

(中時新聞網)

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