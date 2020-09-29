《紐約時報》踢爆川普過去15年內有10年未繳所得稅，上任總統頭兩年僅繳納750美元稅金。

《紐約時報》（New York Times）披露，美國總統川普過去15年內有10年未繳稅，上任後頭兩年僅繳稅750美元，對此，川普昨（28）日在推特自己爆料總共繳稅數百萬美元，不過此舉馬上遭媒體打臉，批評川普沒說清楚這些稅是否為個人所得稅。

《紐約時報》27日披露，榮登美國富豪榜第201位的川普過去15年內竟有10年未繳一分一毛個人所得稅，2016、2017年繳納的稅金竟只有750美元（約台幣2.2萬），引起譁然。

綜合路透社、美國財經媒體CNBC報導，川普昨日在推特連發3條推文駁斥報導，除了砲轟《紐時》報導「假新聞」外，他更宣稱自己「繳納了數百萬美元稅金」，理直氣壯表示自己和所有人一樣，「有權利計入折舊並且享有稅額減免。」

The Fake News Media, just like Election time 2016, is bringing up my Taxes & all sorts of other nonsense with illegally obtained information & only bad intent. I paid many millions of dollars in taxes but was entitled, like everyone else, to depreciation & tax credits..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 28, 2020

.....Financial Statements, from the time I announced I was going to run for President, showing all properties, assets and debts. It is a very IMPRESSIVE Statement, and also shows that I am the only President on record to give up my yearly $400,000 plus Presidential Salary! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 28, 2020

他說自己極少運用財務槓桿，強調若和資產價值相比，自己的「債務非常少」，吹噓擁有「非凡的資產」、「令人讚嘆」的財務報表，他更重申自己是史上唯一放棄40萬美元年薪的美國總統。

不過川普並未舉證繳納數百萬美元稅金的說法，相反的，CNBC撰文直指問題核心，指出川普此番話並未說明自己繳納的是否為「所得稅」（income tax），這才是《紐時》報告中的關鍵問題。

《紐時》指出，川普上任頭兩年僅支付所得稅750美元，過去15年中，有10年未繳納任何一毛所得稅，最大原因在於他向政府宣稱自己旗下事業虧損的金額比收入還要多。報導指出，川普將許多個人開銷列為企業支出，例如他將私人住宅列為家族企業的一部份，他搭乘飛機往返各豪宅間的交通費用也列為公司支出，甚至在錄製真人實境秀《誰是接班人》（The Apprentice）期間支付的7萬美元妝髮費用也屬於同一類支出。

《紐時》指出，川普的避稅手法使他不同於多數美國有錢人，即便許多有錢人仍會設法鑽漏洞降低稅率，不過大多數有錢人仍須繳納高額的聯邦所得稅，若和美國收入最高的0.01%報稅群體相比，過去20年來，川普比該群體平均繳納的稅金約少了4億美元。

(中時新聞網)