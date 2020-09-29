美系外資針對祥碩(5269)出具最新研究報告指出，祥碩在USB 20G和USB 40G穩居產業領先地位，先前市場傳出AMD(超微)有意找聯發科(2454)開發下一代晶片組與Wi-Fi 6產品，這對祥碩並不造成影響，故維持其加碼評等，目標價由2234元、調升到2250元。

先前市場傳出AMD(超微)有意找聯發科開發下一代晶片組與Wi-Fi 6產品，美系外資表示，從長期來看，聯發科在2021年、2022年和祥碩直接競爭的可能性較小，主要是因為祥碩已經積累了10多年高速接口技術和IP優勢，且已經為AMD供應鏈項目5~10年，相信祥碩在USB 20G和USB 40G的雙頭壟斷，有助於讓自身於產業立於不敗之地，維持其加碼評等，目標價由2234元、調升到2250元。

針對傳AMD有意找聯發科開發下一代晶片組與Wi-Fi 6產品，美系外資進一步表示，以中期發展來看，假設雙方在藍牙、Wi-Fi上進行，與祥碩的高速傳輸接口IC關係不大，此外，認為聯發科應該也不會投入大量研發資源在此領域，故祥碩仍享有產業優勢，此外，聯發科涉足Chromebook SoC(系統單晶片)也可能會引發一些和AMD利益衝突問題，維持祥碩第3季度每股收益基本不變，但仍調整第四季增長幅度達17%，以反映對其ODM的持續彈性需求和品牌業務的支撐。

(時報資訊)