據經濟部統計，台灣零售業網路銷售額上半年在疫情影響下，仍年增近2成。全家(5903)積極邁向科技零售業，布建虛實二路多元銷售管道，為對應消費者購物需求，即日起正式推出社群電商「全+1行動購」，消費者只要透過Line將「全+1」Line帳號加入好友，再綁定「全家」會員，即可加入鄰近「全家」店舖Line群組，並能在10月15日起隨時搶購店舖推出的特色團購商品。同時，不需再另外下載其他APP，就可在群組內透過My FamiPay線上支付，會員集點、發票存入都可搞定，往消費者「人人手上都有全家」的目標再次邁進。

全家表示，便利商店陳列空間有限，為滿足消費者多元購物需求，「全家」自2017年開始經營Line社群群組，透過群組互動並提供適合的商品進行團購，進而提供消費者不同品項選購，發展至今已逾3000間店舖經營Line社群。「全家」積極挖掘消費者需求，推出多款Line團購限定商品，如與台鐵聯名的經典滷大排單日銷售逾萬份，長期熱銷的大成雞腿排更是日銷千片以上，皆是群友限定購買、一般實體店舖不會陳列的熱銷商品，經營成效佳者甚至可增加店舖近1成業績。

全家此次推出零售業首見的「全+1行動購」社群電商平台，讓消費者團購體驗再升級，消費者只要透過「全+1行動購」就可使用My FamiPay線上支付，更因已完成會員綁定，每筆團購訂單皆會自動累積會員點數，並將電子發票自動存入會員載具，帶給消費者順暢便利的購物體驗。

(時報資訊)