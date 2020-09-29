美國投資大師巴菲特(Warren Edward Buffett)在第二季時投資曾是全球最大金礦商的黃金公司，顯示黃金的魅力已席捲全球。依據往例，黃金與美元通常呈現高度負相關性，在美元指數不斷下跌的現況來看，金價相對走升。元大期(6023)推廣黃金全系列商品，包含了元黃金正反5、台黃金期貨、美微型黃金期貨、美黃金期貨以及黃金選擇權，讓交易人可以搭上這股淘金風潮。

元大期貨執行副總高毅瑞表示，過去民眾投資黃金，會以黃金存摺與ETF為主，隨著這股黃金熱潮的來襲，黃金期權商品8月的交易量比5到7月平均成長了93%，黃金CFD交易量則是成長了49%；黃金期權商品實動戶成長19%，黃金CFD實動戶成長26%。由此可知交易黃金期權商品已成為顯學，關注金價的交易人早已加入淘金的市場，在不斷變動的資本市場中，運用黃金衍生性金融商品達到避險的目的。

元大期貨指出，推廣的黃金全系列商品，交易人可以用較小的資金，操作較大的部位，槓桿倍數可以自行調整，讓小資金也能進場交易，其中以「元黃金正反5」的資金門檻最低。「槓桿」指的是藉由保證金的制度，讓交易人可以調整操作時的槓桿倍數，期貨以及選擇權商品同樣也可以運用槓桿來操作。

(時報資訊)