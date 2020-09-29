日股上午開低走低，因NTT集團決定全額購回NTT Docomo所有股票，該行動影響其他競爭的日本電信商同業。

周二日經225指數近午間緩跌，晨收跌77點或-0.33%，為23433點；上午有38檔個股上漲，182檔下跌。東證一部指數跌13點或-0.79%，為1648點。交易所主板上午總交易股數為11.4億股。

大股東NTT集團宣布，將NTT Docomo流通在外的34%股票，以溢價30%全數購回，所需資金約4兆日圓，將完全控制Docomo。周二NTT董事會將進行討論。

NTT Docomo股票未進行交易。NTT集團上午一度大跌5.1%，晨收跌3.1%，暫報2225日圓。

NTT集團此次收購計畫，被視為是日本政府調降行動電信資費的一環，行動電話費率可預見下跌，對其他的競爭電信業者形成莫大壓力，這些公司同時業將面臨5G建置高成本壓力。KDDI大跌4.2%，軟銀電信跌5.1%。

日本政府為NTT大股東，日本首相菅義偉一直將調降行動電信費率視為政策優先方向。

日股下跌，許多個股在下一輪企業獲利報告前即將派息。

(時報資訊)