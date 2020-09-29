SpaceX執行長馬斯克周一重申，其私人太空公司SpaceX可能在未來幾年內，讓旗下的衛星互聯網服務Starlink發行股票上市。

馬斯克在推特上表示：「我們可能會推動Starlink的股票首次公開發行（IPO）計畫，但僅在未來幾年後，當營收成長達到平穩與可預測的狀態」。

Starlink業務是SpaceX一個深具野心的計畫，目標是建立一個稱為「星座」（constellation）的互連衛星網路，將高速互聯網傳送到地球上的任何地方。

SpaceX高層此前曾經討論過IPO這個想法，公司總裁Gwynne Shotwell 2月曾向一群投資人表示，「Starlink正是那種我們可以開展並公開上市的業務」，他並表示該公司可能將Starlink剝離。

馬斯克曾表示他將Starlink視為「SpaceX一個重要的途徑，能創造用於開發更先進火箭與太空船的收入」。馬斯克並預期Starlink每年可以帶來300億美元收入，這大約是SpaceX預期其核心火箭業務全年最高營收的10倍。

(時報資訊)