經典連續劇「花系列」自1988年開播後，就紅透半邊天，捧紅王淑娟、俞小凡、方文琳、林煒、梁家榕、崔佩儀、王道等人，儘管該戲播出自今已30多年了，依舊是許多觀眾心中的經典戲劇，而崔佩儀今（29日）則曬出「花系列」劇組的聚餐照，男女演員全回歸，勾起網友滿滿回憶。

「花系列」男女演員大合體。（圖／取材自崔佩儀臉書）

崔佩儀今早在臉書曬出花系列聚餐照，齊聚當年風靡一時的「花系列」男女主角，有「花系列」苦情天后王淑娟，女星俞小凡、方文琳、范瑞君等人也都來了，男演員部分，則是有王道、張佩華、湯志偉以及黃仲崑等人，大家都超凍齡，顏值都沒變。

王淑娟、方文琳、范瑞君、湯志偉以及黃仲崑等人開心合照。（圖／取材自崔佩儀臉書）

昔日男女主角重聚，勾起網友滿滿回憶，紛紛留言：「好久不見的臉孔！都沒變，大家駐顏有術喔！」、「回憶全都湧現了」、「太經典了！好懷念呀！」、「天啊！張張臉龐都是青春的回憶」、「天吶 進入時光隧道 秒回到小時候了」。

崔佩儀還發文直呼是：「曾經為台灣戲劇奮鬥的一群演員和工作人員，朋友是老得好，大家難得聚在一起珍惜友誼」。「花系列」打破台灣女性以往柔弱、順從的傳統框架，加上劇中角色善惡分明，常有激情的賞巴掌、拉扯等大動作演出，因此，「花系列」不只是一播出後就大受好評，還被認為是現在八點檔的始祖。

#花系列聚餐#曾經為台灣戲劇奮鬥的￼一群演員和工作人員，朋友是老得好，大家難得聚在一起珍惜友誼￼￼￼❤️ 由崔佩儀發佈於 2020年9月28日 星期一

(中時新聞網)