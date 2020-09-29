「妳女兒有大災難會沒命」！一名高雄小吃店蔡姓女員工，聽信余姓老闆娘是瑤池金母娘娘及觀世音菩薩乩身，要請108位高僧誦經，為女兒延長壽命，３個月就被詐了３５８萬元，直到留學美國的女兒返台，發現母親多次銀行貸款，驚覺有異，才揭穿這起案件。

據了解，蔡女２０１５年6月到余女的小吃店工作，見店裡２樓有神壇，好奇詢問，余女自稱是瑤池金母娘娘及觀世音菩薩乩身，因而相信對方有超自然能力。隔年，余女得知蔡女的女兒將到美國求學，於是在少女生日的前幾天假裝神明附身，告知蔡女「妳女兒赴美求學期間將 遇重大劫難殞命」，必須在大廟舉辦「延長壽命法會」，找108位高僧連續5個月每天誦經，否則女兒會有生命危險。

據「東森新聞雲」報導，蔡女深信不疑，2016年8月至11月間，陸續匯款358萬1510元給余女，直到女兒返台發現她多次申辦貸款，才揭穿這起案件。余女法庭上矢口否認，並辯稱，是依照瑤池金母娘娘的指示告知實情，後來也真的有舉辦誦經法會，並無詐騙。

橋頭地院法官審理後，一審將余女依詐欺取財罪，判處1年6月徒刑，余女不服上訴。但高雄高分院合議庭認為，余女曾說要幫蔡女舉辦一天３萬元法會與108位高僧誦經，有錄音為證，且廟方負責人證實，余女舉辦的是冤親債主和解法會，沒有做延長壽命法會，因此不採信余女的說詞，予以駁回。

(中時新聞網)